Roma - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli oyuncu Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, deplasmanda bir diğer milli futbolcu Zeki Çelik'in takımı Roma ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da 35. hafta heyecanı yaşanıyor.
Massimiliano Allegri yönetimindeki Juventus, deplasmanda Daniele De Rossi'nin ekibi Roma ile karşı karşıya gelecek.
ROMA - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?
Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
ROMA - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Andrea Colombo'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Juventus, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Milan ile 0-0 berabere kalmıştı.
Roma ise Napoli deplasmanından 2-2'lik beraberlik ile ayrılmıştı.
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