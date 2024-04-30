Nijerya Milli Takımı'nda Finidi George dönemi

Yayınlanma: 30.04.2024 - 07:44

Güncelleme: 30.04.2024 - 07:44

Nijerya Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe Finidi George getirildi.



Futbolculuk döneminde Ajax, Real Betis, Mallorca ve Ipswich Town gibi ekiplerde oynayan George, Nijerya Milli Takımı'nda 62 maça çıkıp 6 gol atmıştı.

Teknik direktörlük kariyerinde ülkesinin Enyimba takımıyla şampiyonluk yaşayan 53 yaşındaki Nijeryalı çalıştırıcı, milli takımda yaklaşık iki yıl boyunca Peseiro'nun yardımcılığını üstlendi.

Afrika Uluslar Kupası finalinde Fildişi Sahili'ne 2-1 yenilerek kupanın bir adım uzağında kalan Nijerya'da Peseiro ile yollar ayrılmıştı.

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri C Grubu'nda mücadele eden Nijerya Milli Takımı, haziranda Güney Afrika ve Benin ile karşılaşacak.