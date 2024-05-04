A Milli Takım kadrosundan çıkarılmıştı: Hamit Altıntop'tan Semih Kılıçsoy itirafı

Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Beşiktaş forması giyen Semih Kılıçsoy'un A Milli Takım kampından çıkarılması hakkında açıklamalarda bulundu. Altıntop, "Bu kararı Montella ile birlikte verdik" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.05.2024 - 12:07
A Milli Takım kadrosundan çıkarılmıştı: Hamit Altıntop'tan Semih Kılıçsoy itirafı
Abone Ol google-news

Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan A Milli Takım'ın kadro planlamasında etkili olan Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, L1 Üçgen YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Daha önce A Milli Takım aday kadrosuna alınan fakat Ümit Milli Takım'da ihtiyaç olduğu gerekçesiyle çıkarılan Beşiktaş'ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy hakkında konuşan Altıntop, tartışmalara cevap verdi. Ayrıca Hamit Altıntop, menajerlerin A Milli Takım'a oyuncu gönderdiği iddialarını yalanladı.

"SON KARARI MONTELLA VERİYOR" 

Semih Kılıçsoy hakkında konuşan Hamit Altıntop, "Bu anlamda çok fazla eleştiriler oluyor. Hoş olmayan yorumlar oluyor. Ben Milli Takım sorumlusu olarak fikirlerimi söylüyorum. Günün sonunda Montella kadroyu kuruyor ve son kararı veriyor. Son kampta Semih Kılıçsoy örneği vardı. Çoğunuz tanımadan önce ben tanıyordum. Alt yaş milli takımlarında izliyordum. Beşiktaş'ta oynamaya başlarken önemli ve değerli olduğu farkına varanlar şimdi bizi yargılıyor. Milli Takım'da oynatmayacaksanız kadroya almayın yorumları yapılıyor. Arkadaşlar unutuyorlar biz Milli Takımız. Türk Bayrağı'na hizmet ediyoruz. Sorumluluğumuzun farkındayız ve sizlere hizmet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"BÖYLE BİR TEPKİ GELMESİ BİZİ ŞAŞIRTTI" 

Sözlerine devam eden Altıntop, "Beşiktaş tarafı 'mobbing' kelimesini kullanıyor. Mobbing ne ya? Sizin oyuncunuz iki Avrupa maçına çıkıyor iki gol atıyor ve değeri artıyor. Biz bu şekil geleceğe daha iyi hazırlanacağını düşünüyoruz. Geçmişte örnekler var. Erken o formayı giyen kaybolabiliyor. Biz bu kararı Montella ile verdik. Biz geleceğe hazırlama anlamında onu kadroya almak istedik. Maksat ortamı görmesi, hayal etmesi ve hocanın da Semih'i tanıması. Hemen büyük top yapıldı, büyük balon yapıldı. Semih belki yazın kendi kulübünden ayrılacak ama Milli Takım'da devam edecek. Ömür boyu biz kendisiyle olacağız. O taraftan böyle bir tepki gelmesi bizi şaşırttı" dedi.

"BU KABUL EDİLECEK BİR ŞEY DEĞİL" 

Milli Takım'a menajerlerin futbolcu göndermesi hakkında çıkan iddialar üzerine cevap veren Altıntop, "Böyle bir dünya olabilir mi? Böyle bir şey olması mümkün değil. Bu kabul edilecek bir şey değil. Biz 85 milyon insanı temsil ediyoruz. Menajerler öyle yapıyormuş, böyle yapıyormuş. O zaman ben şirket kurayım. Allah korusun iş birlikleri yapayım, ona göre oyuncular gelsin, kadroyu kurayım. Ona göre hoca gelsin. Öyle bir şey olamaz. Benim gönlüm ve vicdanım rahat. Kişi işi kendinden bilir muhabbeti var ya. Ben o konuda mütevazi olmayacağım. Benim Türk futboluna, Türk futbolunun bana ihtiyacı olduğu kadar ihtiyacım yok. Bazı Twitter'da şov yapan arkadaşlar bu durumu farklı yerlere çekebilirler. Ben vatanımı seviyorum, Türk futbolunun bana ihtiyacı var. İnsanlar farklı düşünebilir ama çok da umrumda değil. Almanya'da güzel bir turnuva oynayıp tarih yazmak istiyoruz. Bu turnuvada olmazsa bile gelecek turnuvalarda büyük başarılar kazanacağız" dedi.

"2 YIL SONRA BU TAKIMA GELDİĞİNDE OYNAYACAK" 

Altıntop, "Semih'i malzeme yapamayız. O bizim evladımız. Pırlanta gibi bir çocuk. O çocuğu bu duruma sokmak yakışıyor mu? Montella'nın bir bildiği var Semih merak etme. Onun senle ilgili bir bildiği var. O kadar çok şey öğrenecek ki. Biz sürdürülebilirlik istiyoruz, istikrar istiyoruz. Semih Kılıçsoy iki yıl sonra bu takıma geldiğinde bahanesi olmadan tak tak oynayacak. Takımı taşıyacak. 2005 jenerasyonu belki de 2032'de kupaya dokunacak. Bu jenerasyon kaptanlık yapacak, liderlik yapacak. Biz onları oraya hazırlıyoruz. Semih Kılıçsoy hazırlık maçına çıksın gol atsın değil. Biz 2032'de bu 2005 jenerasyonuyla muhteşem bir takım kurmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.


Semih Kılıçsoy haberleri hamit altıntop haberleri A Milli Takım haberleri

İlgili Haberler

Serdar Topraktepe'den Semih Kılıçsoy cevabı: 'Döndükten sonra...'

Serdar Topraktepe'den Semih Kılıçsoy cevabı: 'Döndükten sonra...'
İngiliz futbolcudan Semih Kılıçsoy'a büyük övgü: 'Sergio Agüero'ya çok benziyor'

İngiliz futbolcudan Semih Kılıçsoy'a büyük övgü: 'Sergio Agüero'ya çok benziyor'
2024'ün en iyisi Semih Kılıçsoy

2024'ün en iyisi Semih Kılıçsoy
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Volkan Demirel'den istifa kararı

Volkan Demirel'den istifa kararı
Dikkat! Onların etkisine çok çabuk kapılabilirsiniz… İşte en büyüleyici 4 burç

Dikkat! Onların etkisine çok çabuk kapılabilirsiniz… İşte en büyüleyici 4 burç
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Shane Larkin'den 4 yıllık imza!

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Shane Larkin'den 4 yıllık imza!
3 Mayıs 2024 Cuma reyting sonuçları açıklandı!

3 Mayıs 2024 Cuma reyting sonuçları açıklandı!
Ebrar Karakurt tarih yazıyor! Rusya Ligi'nde sezonun MVP'si seçildi..

Ebrar Karakurt tarih yazıyor! Rusya Ligi'nde sezonun MVP'si seçildi..
Üzerine yıldırım düşen eden asker şehit oldu

Üzerine yıldırım düşen eden asker şehit oldu
Beşiktaş 90+7'de kazanmasını bildi... Beşiktaş 3-2 Çaykur Rizespor

Beşiktaş 90+7'de kazanmasını bildi... Beşiktaş 3-2 Çaykur Rizespor
Dünyaya gelen üç aslan yavrusuna Galatasaraylı isim önerileri

Dünyaya gelen üç aslan yavrusuna Galatasaraylı isim önerileri