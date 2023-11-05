Roma - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 11. haftasında kendi sahasında Lecce'yi konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.11.2023 - 13:57
Roma - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 11. hafta heyecanı yaşanıyor.

Jose Mourinho yönetimindeki Roma, kendi sahasında Roberto D'Aversa'nın ekibi Lecce ile karşı karşıya gelecek.

ROMA - LECCE MAÇI SAAT KAÇTA?

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

ROMA - LECCE MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Andrea Colombo'nun yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 1 kanalından naklen yayımlanacak.

Roma, ligde oynadığı son maçta Inter deplasmanından 1-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.

Lecce ise kendi sahasında konuk ettiği Torino'ya 1-0 mağlup olmuştu.


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