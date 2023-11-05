Roma - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 05.11.2023 - 13:57

Güncelleme: 05.11.2023 - 13:57

İtalya Serie A'da 11. hafta heyecanı yaşanıyor.

Jose Mourinho yönetimindeki Roma, kendi sahasında Roberto D'Aversa'nın ekibi Lecce ile karşı karşıya gelecek.

ROMA - LECCE MAÇI SAAT KAÇTA?

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

ROMA - LECCE MAÇI HANGİ KANALDA?



İtalyan hakem Andrea Colombo'nun yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 1 kanalından naklen yayımlanacak.

Roma, ligde oynadığı son maçta Inter deplasmanından 1-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.

Lecce ise kendi sahasında konuk ettiği Torino'ya 1-0 mağlup olmuştu.