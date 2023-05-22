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Roma - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 36. haftasında kendi sahasında Salernitana'yı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2023 - 11:30
Roma - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 36. hafta heyecanı yaşanıyor.

Jose Mourinho yönetimindeki Roma, kendi sahasında Paulo Sousa'nın takımı Salernitana'yı konuk edecek.

ROMA - SALERNITANA MAÇI SAAT KAÇTA?

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 19:30'da başlayacak.

ROMA - SALERNITANA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Andrea Colombo'nun yöneteceği mücadele S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Roma ligde oynadığı son maçta Bologna deplasmanından 0-0'lık beraberlik ile ayrılmıştı.

Salernitana ise kendi evinde ağırladığı Atalanta'yı 1-0 mağlup etmişti.


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