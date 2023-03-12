Roma - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 26. haftasında kendi sahasında milli oyuncu Mert Müldür'ün takımı Sassuolo'yu konuk edecek. Zorlu karşılaşma TSİ 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 16:56
Roma - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 26. hafta heyecanı yaşanıyor.

Jose Mourinho yönetimindeki Roma, kendi sahasında Alessio Dionisi'nin takımı Sassuolo'yu konuk edecek.

ROMA - SASSUOLO MAÇI SAAT KAÇTA?

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

Paulo Dybala

ROMA - SASSUOLO MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Michael Fabbri'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Roma, ligde oynadığı son maçta kendi evinde konuk ettiği Juventus'u 1-0 mağlup etmişti.

Sassuolo ise kendi sahasında konuk ettiği Cremonese'yi 3-2 yenmişti.


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