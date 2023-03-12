Roma - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 16:56

Güncelleme: 12 Mart 2023 - 16:56

İtalya Serie A'da 26. hafta heyecanı yaşanıyor.

Jose Mourinho yönetimindeki Roma, kendi sahasında Alessio Dionisi'nin takımı Sassuolo'yu konuk edecek.

ROMA - SASSUOLO MAÇI SAAT KAÇTA?

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

Paulo Dybala

ROMA - SASSUOLO MAÇI HANGİ KANALDA?



İtalyan hakem Michael Fabbri'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Roma, ligde oynadığı son maçta kendi evinde konuk ettiği Juventus'u 1-0 mağlup etmişti.

Sassuolo ise kendi sahasında konuk ettiği Cremonese'yi 3-2 yenmişti.