Roma, Zeki Çelik'i kadrosuna kattı!
İtalya Futbol Ligi (Serie A) ekibi Roma, Fransa’da Lille forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik'i renklerine bağladı. Milli yıldızın forma numarası da belli oldu.
Serie A ekibi Roma, milli yıldız Zeki Çelik'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada yıldız oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Öte yandan milli yıldızın 19 numaralı formayı giyeceği belirtildi.
ZEKİ ÇELİK'TEN İLK SÖZLER
İmza sonrası açıklamalarda bulunan Zeki Çelik, "Roma gibi bir kulübün futbolcusu olmak benim için büyük bir onur. Çok hırslıyım ve Roma'nın başarısına katkı sağlamak istiyorum. Hazırım, konsantreyim. Sahada asla pes etmem. Beni sahada hep savaşırken göreceksiniz" ifadelerini kullandı.
"ÇOK MUTLUYUZ"
Roma Genel Menajeri Tiago Pinto ise, "Zeki'yi Roma'ya getirebildiğimiz için çok mutluyuz. Projemizi seçmesinde gösterdiği kararlılık, bizim için çok önemliydi. Zeki henüz çok genç ama uluslararası tecrübesi çok yüksek. Zeki ile birlikte kadromuzu geliştirmiş olduk!" açıklamasını yaptı.
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