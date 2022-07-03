Zeki Çelik, imza için Roma'ya gidiyor

03 Temmuz 2022 Pazar, 09:45

Lille'de forma giyen milli futbolcum Zeki Çelik, Roma'ya transfer oluyor.

Sky Sports'tan Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; 25 yaşındaki futbolcunun, pazar günü Roma'ya gideceği aktarıldı.

Zeki Çelik'in kontrollerinin tamamlanmasının ardından pazar ya da pazartesi günü İtalyan ekibine resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

Haberde, Roma'nın başarılı sağ bek için Lille'ye 7 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 15 pay vereceği hatırlatıldı.