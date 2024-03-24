Roma ile yolları ayırmıştı: Jose Mourinho'dan geri dönüşe yeşil ışık!

Yayınlanma: 24.03.2024 - 16:55

Güncelleme: 24.03.2024 - 16:55

Roma'daki teknik direktörlük görevinden ocak ayında ayrılan Jose Mourinho, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Geleceğiyle ilgili çıkan haberlerin gerçeklik payının "sıfır" olduğunu söyleyen Portekizli teknik direktör, "Bir kulübüm yok, özgürüm. Ama çalışmak istiyorum" diye konuştu.

"ASLA HAYIR DEMEM"

Tekrar bir Portekiz takımında görev alıp almayacağı sorulan Mourinho, "Asla hayır demem, özellikle de futbolda. Benim hayatım futbol, her yerde antrenman yapabilirim, problem yok" cevabını verdi.

Jose Mourinho, Portekiz kariyerinde; Benfica, Uniao de Leiria ve Porto'da çalışmıştı.

61 yaşındaki teknik direktör, ülkesi Portekiz dışında ise; Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham ve Roma'da görev yaptı.