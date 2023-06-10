Roma'da Jose Mourinho'dan Mauro Icardi kararı

Yayınlanma: 10.06.2023 - 15:12

Güncelleme: 10.06.2023 - 15:12

Gelecek sezon için kadrosuna bir forvet oyuncusu katmak isteyen Roma'da gündeme yeni bir isim geldi.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Tammy Abraham'ın uzun sürecek sakatlığı sebebiyle forvet arayışına çıkan Roma, West Ham United'da forma giyen İtalyan golcü Gianluca Scamacca'yı kiralamanın yollarını aramaya başladı.

Haberde, Roma'nın Scamacca'nın kiralanma şartları için bilgi istediği kaydedilirken, Milan'ın da oyuncuya talip olduğu aktarıldı.

Mauro Icardi

ICARDI'NİN ADI ANILIYORDU

Daha önce çıkan haberlerde Roma'nın, Abraham'ın yerine Galatasaray'da başarılı bir sezon geçiren Mauro Icardi'yi istediği ifade edilmişti.

Bu sezon West Ham United formasıyla 27 resmi maça çıkan 24 yaşındaki Scamacca, bu maçlarda 8 gol kaydetti.