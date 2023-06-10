Roma'da Jose Mourinho'dan Mauro Icardi kararı
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Roma'nın forvet transferi için Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'den vazgeçtiği belirtildi.
Gelecek sezon için kadrosuna bir forvet oyuncusu katmak isteyen Roma'da gündeme yeni bir isim geldi.
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Tammy Abraham'ın uzun sürecek sakatlığı sebebiyle forvet arayışına çıkan Roma, West Ham United'da forma giyen İtalyan golcü Gianluca Scamacca'yı kiralamanın yollarını aramaya başladı.
Haberde, Roma'nın Scamacca'nın kiralanma şartları için bilgi istediği kaydedilirken, Milan'ın da oyuncuya talip olduğu aktarıldı.
Mauro Icardi
ICARDI'NİN ADI ANILIYORDU
Daha önce çıkan haberlerde Roma'nın, Abraham'ın yerine Galatasaray'da başarılı bir sezon geçiren Mauro Icardi'yi istediği ifade edilmişti.
Bu sezon West Ham United formasıyla 27 resmi maça çıkan 24 yaşındaki Scamacca, bu maçlarda 8 gol kaydetti.
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