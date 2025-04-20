Roma'dan 17 maçlık müthiş seri!
Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 33. haftasında kendi sahasında ağırladığı Hellas Verona'yı 1-0 mağlup etti.
İtalya Serie A'nın 33. haftasında Roma ile Hellas Verona karşı karşıya geldi.
Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede Roma, Hellas Verona'yı 1-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın tek golü 4. dakikada Eldor Shomurodov'dan geldi.
ZEKİ ÇELİK FORMA GİYDİ
Roma'da forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik, 90 dakika sahada kaldı.
17 MAÇTIR YENİLMİYOR
Bu sonuçla birlikte Roma, ligdeki yenilmezlik serisini 17 maça çıkararak puanını 57'ye yükseltti.
Hellas Verona ise galibiyet hasretini 4 maça çıkardı ve haftayı 32 puanla tamamladı.
Etiketler: #zeki çelik #roma #Hellas Verona
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