Roma'dan 17 maçlık müthiş seri!

Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 33. haftasında kendi sahasında ağırladığı Hellas Verona'yı 1-0 mağlup etti.

Roma'dan 17 maçlık müthiş seri!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 20.04.2025 - 10:01

İtalya Serie A'nın 33. haftasında Roma ile Hellas Verona karşı karşıya geldi.

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede Roma, Hellas Verona'yı 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın tek golü 4. dakikada Eldor Shomurodov'dan geldi.

ZEKİ ÇELİK FORMA GİYDİ

Roma'da forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik, 90 dakika sahada kaldı.

17 MAÇTIR YENİLMİYOR

Bu sonuçla birlikte Roma, ligdeki yenilmezlik serisini 17 maça çıkararak puanını 57'ye yükseltti.

Hellas Verona ise galibiyet hasretini 4 maça çıkardı ve haftayı 32 puanla tamamladı.


Etiketler: #zeki çelik #roma #Hellas Verona

İlgili Haberler

İtalyanlar duyurdu: Victor Nelsson'dan Roma'ya kötü haber!

İtalyanlar duyurdu: Victor Nelsson'dan Roma'ya kötü haber!
Beşiktaş'ın eski yıldızı Roman Saiss'ten Şenol Güneş'e sert sözler! 'İkiyüzlü tavır beni gerçekten sarstı'

Beşiktaş'ın eski yıldızı Roman Saiss'ten Şenol Güneş'e sert sözler! 'İkiyüzlü tavır beni gerçekten sarstı'
Lazio - Roma derbisinde kazanan yok!

Lazio - Roma derbisinde kazanan yok!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler