Lazio - Roma derbisinde kazanan yok!
İtalya Serie A'nın 32. hafta maçında Lazio ile Roma 1-1 berabere kaldı.
İtalya Serie 32. hafta maçında derbi maçta Lazio ile Roma karşı karşıya geldi. Olimpico'da oynanan maçta kazanan çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi.
Lazio, 47. dakikada Alessio Romagnoli ile öne geçti. Roma, bu gole 69. dakikada Matias Soule ile cevap verdi.
Roma'da milli futbolcu Zeki Çelik, dakika sahada kaldı.
Lazio, bu sonuçla ligde son 5 maçında 4. kez puan kaybı yaşadı. Roma, bu sonuçla birlikte ligdeki yenilmezlik serisini 16 maça yükseltti.
Bu sonucun ardından Lazio 56, Roma 54 puana yükseldi.
Ligin gelecek haftasında Lazio, Genoa deplasmanına gidecek. Roma, Hellas Verona'yı ağırlayacak.
Etiketler: #İtalya Serie A #lazio #roma
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