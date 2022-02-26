Roman Abramovich, Chelsea yönetimini devretti!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, kulübün yönetimini Chelsea Vakfı'nın mütevelli heyetine bıraktığını açıkladı.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline dünyanın dört bir yanından tepkiler sürerken İngiliz devi Chelsea'nin Rus patronu Roman Abramovich aldığı kararı açıkladı.
Rus milyarder, savaşın başlamasıyla İngiliz futbolunda tepkilerin odak noktası haline gelmiş ve hakkında kulübü satılığa çıkardığına yönelik haberler çıkmıştı.
Abramovich, Chelsea'nin internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamayla kulüp yönetimini devrettiğini duyurdu.
ROMAN ABRAMOVICH KULÜBÜN YÖNETİMİNİ DEVRETTİ
Abramovich'in açıklamaları şu şekilde:
"Yaklaşık 20 yıldır sahibi olduğum Chelsea'de daima kulübün çıkarlarını en iyi şekilde düşünerek kararlar aldım. Bu değerlere bağlı kalmayı sürdürüyorum. Bu nedenle bugün kulübün yönetimini Chelsea Vakfı mütevelli heyetine devrediyorum. Şu anda kulübün, oyuncuların, personelin ve taraftarların çıkarlarını gözetmek için en iyi konumda olduklarına inanıyorum."
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