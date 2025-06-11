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Romanya'dan net galibiyet!

Romanya'dan net galibiyet!

11.06.2025 09:24:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Romanya'dan net galibiyet!

Romanya, Florin Tanase ve Dennis Man'ın golleriyle Güney Kıbrıs'ı 2-0 mağlup etti. Trabzonsporlu Draguş ise ikinci golün asistini yaptı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda Romanya ile Güney Kıbrıs karşı karşıya geldi. Arena Nationala'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Romanya 2-0'lık skorla kazandı.

Romanya'ya galibiyeti getiren golleri dakika 43'te Florin Tanese, 45+2'de ise Dennis Man attı.

Trabzonspor oyuncusu Denis Draguş ise takımının ikinci golünde asisti yapan oyuncu oldu.

Gruplardaki 4. maçını oynayan romanya 2. galibiyetini aldı ve puanını 6'ya çıkardı.

Elemelere istediği gibi başlayamayan Güney Kıbrıs ise 3 maçta sadece 1 kez galibiyet ile tanıştı. Güney Kıbrıs'ın gruplarda 3 puanı bulunuyor.

Romanya, bir sonraki maçını 5 Eylül tarihinde Kanada karşısında oynayacak.

Güney Kıbrıs ise 6 Eylül tarihinde bir sonraki maçı için Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

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