Romanya, Kosova deplasmanında farklı kazandı!
Romanya'nın Kosova'yı 3-0 yendiği Uluslar Ligi maçında, Trabzonsporlu yıldız Denis Dragus da fileleri sarstı.
UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup'ta Kosova, Romanya'yı konuk etti. Fadil Vokrri Stadı'nda oynanan maçtan misafir takım 3-0 galip ayrıldı.
DRAGUS FİLELERİ HAVALANDIRDI
Romanya'ya galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Dennis Man, 51. dakikada Razvan Marin (penaltıdan) ve 82. dakikada Trabzonspor'da forma giyen Denis Draguş attı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Draguş 83. dakikada yerini George Puscas'a bıraktı.
RASHICA 90 DAKİKA OYNADI
Kosova'da 85. dakikada kırmızı kart gören Mergim Vojvoda takımını 10 kişi bıraktı. Bu arada Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Milot Rashica da maçta 90 dakika forma giydi. Alanyasporlu Florent Hadergjonaj ise yedek bekledi.
Gruptaki diğer maçta Güney Kıbrıs, deplasmanda Litvanya'yı 1-0 yendi. Bu sonuçların ardından 2. Grup'ta Romanya 3 puan ve averajla liderliğe yükseldi.
9 Eylül Pazartesi günü 2. Grup'taki ikinci maçlarda Güney Kıbrıs - Kosova ve Romanya - Litvanya müsabakaları oynanacak.
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