Futbolcular sahadan çekildi: Romanya - Kosova maçı yarıda kaldı!

UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan Romanya - Kosova maçı duraklamalarda durdu. Rumen taraftarların tezahüratları sonrasında Kosovalı oyuncular sahadan çekildi.

Futbolcular sahadan çekildi: Romanya - Kosova maçı yarıda kaldı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.11.2024 - 10:17

UEFA Uluslar Ligi'nin 5. haftasında Romanya ve Kosova, Nationala Arena'da karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarıda da gol sesi çıkmadı. 4 dakika uzatma verilen maçta Kosovalı futbolcular 90+3'te sahadan çekildi.

SAHADAN ÇEKİLDİLER

Rumen gazeteci Emanuel Roşu'nun haberine göre Rumen taraftarlar maç sırasında "Sırbistan" tezahüratlarında bulundu. Kosovalı futbolcular, bu tezahüratlardan sonra soyunma odasının yolunu tutarken Rumen futbolcularla gerginlik yaşadı. Oyun devam etmedi.


Etiketler: #Romanya #Kosova #Sırbistan #uefa uluslar ligi

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