Romanya - Kosova maçında tribünde açılan pankart maçı durdurdu

Yayınlanma: 12.09.2023 - 23:09

Güncelleme: 12.09.2023 - 23:09

EURO 2024 Elemeleri'nde Romanya ile Kosova arasındaki mücadeleye yaşanan olaylar damga vurdu.

Rumen taraftarlar, Kosova'nın ulusal marşı okunduğu sırada "Sırbistan" tezahüratı yaptı.

Daha sonra tribünlerde "Kosova Sırbistan'dır" pankartı açıldı.

Bu gelişmenin ardından maç durdu ve iki takım oyuncuları soyunma odasına gitti.

Stadyumda taraftara Sırbistan lehine tezahürat yapılmaması gerektiği şeklinde anons yapıldı.

Rumen, Kosovalı ve UEFA yetkilileri arasında yapılan toplantının ardından maç için devam kararı çıktı.

Yaklaşık yarım saatlik duraksamanın ardından Romanya-Kosova mücadelesi yeniden başladı.