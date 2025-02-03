Galatasaraylı Alvaro Morata'dan ilk açıklama: 'Başka bir şeyin sözünü veremem ama...'

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın kadrosuna kattığı 32 yaşındaki İspanyol forvet Alvaro Morata, basın mensuplarına sarı-kırmızılı kulüp hakkında açıklamalarda bulundu.

Galatasaraylı Alvaro Morata'dan ilk açıklama: 'Başka bir şeyin sözünü veremem ama...'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.02.2025 - 09:59

Galatasaray, Alvaro Morata'yı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. 

Transfer sonrası tecrübeli İspanyol forvetten ilk açıklamalar geldi. 

Morata açıklamasında, "Beni karşılamaya gelen herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Gelmeden önce de Galatasaray taraftarlarının videolarını izlemiştim. Çok etkileyiciydi. Galatasaray formasını giydiğim zamandan itibaren de elimden geleni yapacağım" dedi. 

"ÇOK MUTLUYUM"

Forvet oyuncusu sözlerinin devamında, "Çok güzel bir forma. Daha önce de Drogba'yla forma değiştirmiştim. O da benim koleksiyonumda var. Geldiğim için çok mutluyum. Umarım bütün bu hedeflerimize ulaşabiliriz. Sabırsızlanıyorum sahaya çıkmak için. Hocamla da görüştüm. Başka bir şeyin sözünü veremem ama bu formayla her şeyimi vereceğimin ve savaşacağımın sözünü verebilirim" ifadelerini kullandı. 


Etiketler: #Alvaro Morata #galatasaray #transfer

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