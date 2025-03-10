Roma'ya Zeki Çelik'ten kötü haber!
Roma forması giyen Zeki Çelik, sakatlığı nedeniyle Athletic Bilbao maçında forma giyemeyecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Roma'ya kötü bir haber geldi.
İtalyan ekibinde Zeki Çelik, sakatlığı nedeniyle bu maçta takımını yalnız bırakacak.
Roma'da bu sezon 35 maçta süre bulan Zeki Çelik, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.
Roma, Athletic Bilbao karşısında sahasındaki ilk maçı 2-1'lik skorla kazanmıştı.
Etiketler: #zeki çelik #sakatlık #roma
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