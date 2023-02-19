Romelu Lukaku, Christian Atsu’yu unutmadı: Bunu kaldırmak çok zor

Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 11:15

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 11:15

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Inter'de forma giyen Romelu Lukaku, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Ganalı futbolcu Christian Atsu için "Huzur içinde yat kardeşim" paylaşımında bulundu.

Kongo asıllı Belçikalı milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Huzur içinde yat kardeşim. Bunu kaldırmak zor. Seninle olmak harikaydı. Tanrı'ya olan sevgin, çalışkanlığın, ailene ve çocuklarına duyduğun sevgi... Tanrı eşine ve çocuklarına güç kuvvet versin. Seni her zaman seveceğim" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalan Atakaş Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun cenazesi dün Adana'dan İstanbul'a getirilmişti. Atsu'nun cenazesinin ülkesi Gana'ya gönderileceği bildirildi.