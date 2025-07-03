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Romelu Lukaku'dan Jose Mourinho itirafı: 'Aniden beni arayıp...'

Romelu Lukaku'dan Jose Mourinho itirafı: 'Aniden beni arayıp...'

3.07.2025 10:18:00
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Cumhuriyet Spor
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Romelu Lukaku'dan Jose Mourinho itirafı: 'Aniden beni arayıp...'

2017 yılında 84.7 milyon Euro'luk bir anlaşmayla Manchester United'a imza atan Romelu Lukaku, kariyeriyle ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

Kariyerinde birçok dünya devinin formasını giyen Napoli'nin yıldızı Romelu Lukaku çarpıcı açıklamalarda bulundu. 

Belçikalı golcü, Koolcast Sport podcastine verdiği röportajda Mourinho ile ilgili de çarpıcı bir anısını anlattı.

Lukaku yaptığı açıklamada, Everton forması giydiği dönemde herkese Chelsea'ye transfer olacağını söylediğini ancak sonra Mourinho'dan gelen telefonla işlerin renginin değiştiğini belirtti.

32 yaşındaki golcü yaptığı açıklamada, "Herkese, "Chelsea'ye gidiyorum" demiştim. Ancak aniden Mourinho beni arayıp Manchester United'ın bir teklif yaptığını söyledi" ifadelerini kullandı.

Bu teklif sonrası 84.7 milyon Euro'ya Manchester United'ın yolunu tutan Lukaku, tatilden döndüğünde anlaşmanın sağlanmış olduğunu gördüğünü ve duruma sinirlendiğini belirtti.

O zaman menajeri olan Mino Raiola'ya bu durumu istemediğini belirten Lukaku, daha sonra hiçbir menajerle çalışmama kararı aldığını açıkladı.


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