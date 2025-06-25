Jose Mourinho'nun eski yardımcısından flaş Türkiye sözleri: 'Hakemleri döven başkanlarla...'

Fenerbahçe'den ayrılan Jose Mourinho'nun eski asistanı Salvatore Foti, Corriere dello Sport'a konuştu.

Foti'nin açıklamaları şu şekilde:

“Jose dünya çapında bir figür ve onun yardımcısı olmak seni belki de dünyanın en ünlü yardımcısı yapıyor. Ama onunla Villa Borghese veya Piazza di Spagna'da yürüyüşe çıkmayı dene: ünlü kelimesinin anlamını anlayacaksın.”

"MOURINHO'YA KEFARETİMİ ÖDEDİM"

“Aslında kendi yoluma gitmek istiyorum. Mourinho ile bu konuyu konuştum bile. Neredeyse 400 maç hazırladım, kefaretimi ödedim. Teknik direktörlük yapmaya hazırım.”

-Mourinho'dan en çok ne öğrendin?

“Kazanan bir kolektif zihniyet yaratmanın önemini. İnsanları saha ötesinde bir fikir etrafında birleştirmek en zor şeydir. Roma'da başardık, hatta bazıları bunu önemsizleştirdi. Ben sadece iki yılda iki Avrupa finali hatırlıyorum: biri kazanıldı, diğeri ise... hepimiz bize ne yaptıklarını biliyoruz.”





ROMA AÇIKLAMASI

"Budapeşte'de kaybettiğimiz finalin ardından 20 gün boyunca evimden çıkmadım. Finansal fair play yüküyle yeniden başladık. Sonra takım yeniden oynamaya ve sonuç almaya başladı. Zor bir anda bizi gönderdiler. Aralık ayında dördüncüydük. Böyle bir şey hiç görmemiştim. Mourinho'nun sahiplerle ilişkisi nasıldı bilmiyorum ama kesinlikle bir paratoner haline gelmişti."

-İdeal bir oyuncu profili oluşturabilir misin?

“Dybala'nın sol ayağını, hayal gücünü ve driplingini; Dzeko'nun sağ ayağını, özveriliğini ve vizyonunu alırdım. Sonra Lukaku'nun istatistiklerini ve Tadic'in günlük çalışmadaki profesyonelliğini eklerdim.”

"TÜRKİYE'DE ORTAM ÇOK ATEŞLİ"

"Dışarıdan bakıldığında, Türk ligi kavgalar, çekilen takımlar ve hakemleri döven başkanlarla cehennem gibi görünüyor. 7-8 güçlü takım var, stadyumlar dolu, 20 milyon nüfuslu aynı şehirden üç takım şampiyonluk için mücadele ediyor. Sen kazanamazsan, rakibin kazanır. Galatasaray ile 70 bin seyirci ve 15 bin polisin olduğu bir derbi oynadık. Ortam çok ateşli, ama bu seni güçlendirir."

"Edin Dzeko bir lider ve soyunma odasında çok faydalı bir oyuncu. Fiorentina kulübü için mutluyum çünkü özellikle üç turnuvada faydalı olacak bir transfer yaptı. Kean ile ikili mi olacak? Futbolda her şey mümkün ama önce Pioli'nin ne yapmak istediğini görmek lazım. Dzeko, takımı oynatan bir orta saha oyuncusu, Kean ise daha çok dikey oynayan bir forvet. Bence birbirlerini tamamlayabilirler. Genç oyuncular için de çok faydalı olacak."

-Dzeko'ya 39 yaşı bir engel olacak mı?

"Geçen yıl Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında bizimle 7 gol attı: ben bir şampiyon gördüm. Floransa'da başarılı olacağına eminim: geçen hafta konuştum, başarılı olmak istiyor ve başarılı olacağına eminim. O harika bir çocuk: örnek olan, gerçek bir şampiyon. Onun sayesinde Fiorentina takip edilmesi gereken bir takım olacak."

"MOURINHO BENİM İÇİN NOEL BABA GİBİYDİ"

“Amrabat cömert ve karizmatik bir oyuncu. Ne yazık ki sonunda şampiyonluğu kazanamadık ama o da katkısını yaptı.”

“Mourinho 2021 Noelinde beni aradı. Benim için o Noel Baba gibiydi. “Beni takip etmek ister misin?” diye sordu. Kabul ettim, ama ona şöyle dedim: “Senin neyi temsil ettiğini düşünmeye zaman ayıramam, yoksa işimi iyi yapamam.” Bunu takdir etti. Aslında, onunla aynı fikirde olmadığımda bunu ona her zaman söyledim.”