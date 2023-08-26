Romelu Lukaku yeni takımını açıkladı: 'Pazar günü Roma'ya uçuyorum'
Yeni sezonda Chelsea kadrosunda düşünülmeyen Romelu Lukaku, verdiği röportajda yeni takımını açıkladı.
Yeni sezonda hangi takımda forma giyeceği merakla beklenen Romelu Lukaku transferi hakkında açıklama yaptı.
Chelsea'de yeni sezon planlamasında yer almayan Belçikalı oyuncu yeni durağının tekrar İtalya olacağını açıkladı.
Lukaku, Laatste Nieuws ile yaptığı röportajda, ''Resmi sözleşmeyi imzalamak için pazar günü Roma'ya uçuyorum" ifadelerini kullandı.
KİRALIK OLARAK GİDECEK
İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Chelsea, Lukaku'ya kiralık olarak ayrılmasına izin verdi. Sözleşmede zorunlu satın alma opsiyonunun bulunmayacağı belirtildi.
37 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 37 resmi maça çıkan Romelu Lukaku bu karşılaşmalarda 14 gol, 7 asistlik katkı sağladı.
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