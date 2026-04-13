Romero'dan Tottenham'a kötü haber!

13.04.2026 16:44:00
Cumhuriyet Spor
Tottenham'ın Sunderland ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Cristian Romero, sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.

Premier Lig'de zor günler geçiren ve küme düşme hattında yer alan Tottenham'a bir kötü haber de Cristian Romero'dan geldi.

ESPN'de yer alan habere göre, Sunderland maçında sakatlanan Arjantinli savunma oyuncusu, 5-8 hafta sahalardan uzak kalacak.

27 yaşındaki savunma oyuncusunun Premier Lig'in kalan maçlarında forma giymesi beklenmiyor.

Romero, Dünya Kupası'na ise yetişecek ve Arjantin ile mücadele edebilecek.

Tottenham'da bu sezon 32 maçta süre bulan Arjantinli stoper, savunma performansının yanı sıra 6 gol ve 4 asistle skor katkısı da verdi.

Tottenham yeni hocasını resmen açıkladı! İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, 46 yaşındaki İtalyan teknik direktör Roberto De Zerbi ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
Tottenham'a Roberto De Zerbi de çare olmadı! Roberto De Zerbi yönetimindeki Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında deplasmanda karşılaştığı Sunderland'e 1-0 mağlup oldu.
Wolves'u yenen West Ham, Tottenham'ı ateşe attı Premier Lig'in düşme hattında kıyasıya rekabet var. West Ham, 32. haftada Wolves'u yenerek Tottenham'ın üstüne çıktı. Bir maçı eksik olan Tottenham ise 18. sıraya geriledi.