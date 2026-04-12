Tottenham'a Roberto De Zerbi de çare olmadı!

12.04.2026 18:22:00
Cumhuriyet Spor
Roberto De Zerbi yönetimindeki Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında deplasmanda karşılaştığı Sunderland'e 1-0 mağlup oldu.

İngiltere Premier Lig'in 32. hafta karşılaşmasında Sunderland ile Tottenham karşı karşıya geldi. 

Sunderland Işık Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Sunderland, 1-0'lık skorla kazandı.

DE ZERBI MAĞLUBİYET İLE BAŞLADI

Sunderland'e galibiyeti getiren golü 61. dakikada Nordi Mukiele kaydetti.

Tottenham, Roberto De Zerbi yönetiminde çıktığı ilk maçtan mağlubiyetle ayrılırken, ligdeki galibiyet hasreti 14 maça yükseldi. 

Bu sonucun ardından Tottenham 30 puanda kalarak 18. sırada ve küme düşme hattında yer aldı. Sunderland ise puanını 46'ya yükseltti.

Premier Lig'de bir sonraki haftada Tottenham, Brighton'ı konuk edecek. Sunderland ise Aston Villa deplasmanına gidecek.

