Romulo'dan Göztepe taraftarına teşekkür: 'Birlikte savaşmaya devam edelim'

Göztepe ara transfer döneminin en önemli hamlesini Brezilyalı gözde oyuncusu Romulo Cardoso'nun bonservisini alarak gerçekleştirdi.

Romulo'dan Göztepe taraftarına teşekkür: 'Birlikte savaşmaya devam edelim'
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DHA
Yayınlanma: 23.01.2025 - 15:05

SüperLig'de pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Göztepe ara transfer döneminin en önemli hamlesini Brezilyalı gözde oyuncusu Romulo Cardoso'nun bonservisini alarak gerçekleştirdi.

Geçen sezon devre arasında Brezilya'nın Athletico Paranaense takımından kiralanan ve 1'inci Lig'de 13 maçta 5 gol, 3 asistle oynayan 22 yaşındaki santrfor bu sezon Süper Lig'de ilk yarıda 16 karşılaşmadaki 9 gol, 6 asistlik performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Süper Lig'de pek çok kulüp Romulo'nun transferi için harekete geçerken, Göztepe sözleşmedeki satın alma opsiyonundan yararlanıp oyuncunun bonservisini alarak kritik bir hamle yaptı.

Genç sambacı ile 3 yıllık kontrat imzalayan Göz-Göz, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çeken Romulo konusunda tek yetkili konumuna geldi.

Ara transfer döneminde Brezilyalı golcüyü hiçbir kulübe satmayı düşünmeyen Göztepe yönetiminin sezon sonunda ise gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı ifade edildi.

Sarı-kırmızılı kulübün Romulo için 3.5 milyon Euro'ya yakın bir bonservis bedeli ödediği öğrenildi.

Sport Republic şirketinin sezon sonunda ise Romulo'yu kulüp adına rekor bir bonservis fiyatıyla satması bekleniyor. Göztepe taraftarına destekleri için teşekkür eden Romulo, "Büyük hayaller için hep birlikte savaşmaya devam edelim" mesajı verdi.


Etiketler: #göztepe #Romulo #taraftar

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