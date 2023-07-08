Ronald Koeman'dan İlkay Gündoğan transferine eleştiri

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona'nın eski teknik direktörü Ronald Koeman, Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın Katalan kulübe transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Hollandalı hoca, "İlkay Gündoğan, Lewandowski gibi futbolculuğu tartışılacak bir isim değil ancak her yıl bu tip oyuncular almak geleceği düşünmemek anlamına geliyor. Bence yaşı 32-34 olan oyuncular yerine 22 yaşındaki oyuncularla sözleşme imzalamak daha iyi olur" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.07.2023 - 09:14
Ronald Koeman'dan İlkay Gündoğan transferine eleştiri
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Barcelona'nın eski teknik direktörü Ronald Koeman, İlkay Gündoğan transferini eleştirdi.

Hollandalı hoca yaptığı açıklamada İlkay Gündoğan transferinin Barcelona'nın geleceğine darbe vurabileceğini belirterek, "İlkay Gündoğan, Lewandowski gibi futbolculuğu tartışılacak bir isim değil ancak her yıl bu tip oyuncular almak geleceği düşünmemek anlamına geliyor. Bence yaşı 32-34 olan oyuncular yerine 22 yaşındaki oyuncularla sözleşme imzalamak daha iyi olur" ifadelerini kullandı.

Ronald Koeman

"KOVULMA RİSKİ HER ZAMAN VARDIR"

Koeman Barcelona'daki görevine son verilmesiyle ilgili soruya da yanıt vererek, "İşler yolunda gitmediği zaman kovulma riski her zaman vardır, bu yeni değil ama bana karşı çok dürüst bir muamele yapıldığına inanmıyorum" açıklamasını yaptı.


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