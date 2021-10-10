Ronaldo, Manchester'a İtalyan yıldızı önerdi
Ronaldo, Juventus'tan Federico Chiesa'nın transferi için Manchester United'a öneride bulundu.
Portekizli Cristiano Ronaldo, Juventus'tan ayrılıp yuvası Manchester United'a geri döndü. Ancak Portekizli yıldız eski bir takım arkadaşını da İngiliz devine önerdi.
12 yıl sonra Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo yeniden Old Trafford'da şovuna başladı.
Ancak İtalyan basınının iddiasına göre Portekizli yıldız, eski takımından bir arkadaşını İngiliz ekibine önerdi.
Calciomercato'ya göre Ronaldo, Juventus'tan Federico Chiesa'nın transferi için Manchester United'a öneride bulundu.
Fiorentina'dan Juventus'a transfer olan ve son dönemde performansıyla dikkat çeken Federico Chiesa'nın Chelsea'nin radarında olduğu da biliniyor.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Savaş gemileri, helikopterler, yüzlerce polis...
- Tamer Karadağlı'nın tavırları tepki çekti
- İttifakları panikletecek anket sonucu
- Pfizer/BioNTech aşısıyla ilgili sevindiren araştırma
- Açığa alınan CHP’li Belediye Başkanı Salman isyan etti
- İşte 'AKP gidecek' diyenlerin oranı
- En sağlıklı kan grubu hangisi?
- Erdoğan SSK'yı batıran bu değil mi? demişti
- Rusya'da Covid-19 kaynaklı can kaybında rekor
- Mansur Yavaş'ın 'en çılgın proje'si