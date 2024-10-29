Ronaldo penaltı kaçırdı: Al Nassr Kral Kupası'na veda etti!

Yayınlanma: 29.10.2024 - 23:39

Güncelleme: 29.10.2024 - 23:39

Suudi Arabistan Kral Kupası'nda Al Nassr, Al Taawon ile karşı karşıya geldi. Al Nassr ev sahipliğinde oynanan maçı Al Taawon 1-0 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 71. dakikada Al Ahmad kaydetti.

RONALDO PENALTI KAÇIRDI

Al Nassr'da Cristiano Ronaldo, 90+6. dakikada penaltı kaçırdı.

Bu sonun ardından Ronaldolu Al Nassr, kupaya veda eden takım oldu.