Ronaldo penaltı kaçırdı: Al Nassr Kral Kupası'na veda etti!
Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Suudi Arabistan Kral Kupası'nda karşılaştığı Al Taawon'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
Suudi Arabistan Kral Kupası'nda Al Nassr, Al Taawon ile karşı karşıya geldi. Al Nassr ev sahipliğinde oynanan maçı Al Taawon 1-0 kazandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 71. dakikada Al Ahmad kaydetti.
RONALDO PENALTI KAÇIRDI
Al Nassr'da Cristiano Ronaldo, 90+6. dakikada penaltı kaçırdı.
Bu sonun ardından Ronaldolu Al Nassr, kupaya veda eden takım oldu.
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