Ronaldo penaltı kaçırdı: Al Nassr Kral Kupası'na veda etti!

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Suudi Arabistan Kral Kupası'nda karşılaştığı Al Taawon'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Ronaldo penaltı kaçırdı: Al Nassr Kral Kupası'na veda etti!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.10.2024 - 23:39

Suudi Arabistan Kral Kupası'nda Al Nassr, Al Taawon ile karşı karşıya geldi. Al Nassr ev sahipliğinde oynanan maçı Al Taawon 1-0 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 71. dakikada Al Ahmad kaydetti.

RONALDO PENALTI KAÇIRDI

Al Nassr'da Cristiano Ronaldo, 90+6. dakikada penaltı kaçırdı.

Bu sonun ardından Ronaldolu Al Nassr, kupaya veda eden takım oldu.


Etiketler: #cristiano ronaldo #al nassr #Al Taawon #Suudi Arabistan Kral Kupası

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