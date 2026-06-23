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Ronaldo ve Messi’nin belgeseli yayınlanıyor

Ronaldo ve Messi’nin belgeseli yayınlanıyor

23.06.2026 16:52:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Ronaldo ve Messi’nin belgeseli yayınlanıyor

Yıllar boyunca futbol dünyasına yön veren mücadeleleriyle tanınan iki efsane Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi’nin “Son Perde: Ronaldo vs Messi” belgeseli izleyiciyle buluşuyor.

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Türk Telekom’un televizyon platformu Tivibu, futbolun iki efsanesinin Dünya Kupası’nda son kez sahneye çıkışını konu alan “Son Perde: Ronaldo vs Messi” belgeselini seyircilerle buluşturuyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği belgesel, Cristiano Ronaldo’nun Real Madrid’e transfer olduğu ve Lionel Messi liderliğindeki Barcelona’nın Avrupa futboluna damga vurduğu döneme odaklanıyor. El Clasico rekabetinin dünya çapında bir fenomene dönüşmesini konu alan yapım farklı oyun stilleri, karakterleri ve başarılarıyla bir döneme damga vuran iki yıldızın hikâyesini kapsamlı bir bakışla ele alıyor.

Özel arşiv görüntüleri ve dönemin önemli tanıklarının anlatımlarıyla zenginleşen belgesel, yalnızca Ronaldo ve Messi’yi değil, onların rekabetinin futbolun dönüşümüne yaptığı katkıyı da gözler önüne seriyor. Kulüplerden taraftarlara, yayıncılıktan sosyal medyaya uzanan geniş bir etki alanını mercek altına alan yapım, modern futbolun şekillenmesinde önemli rol oynayan bir dönemin izini sürüyor. Dev rekabetin birinci derece tanıkları Pochettino, Pellegrini, Guillem Balague, Marc Bartra gibi futbol dünyasından birçok önemli isim de belgeselde yer alıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanının yaşandığı günlerde Tivibu ekranlarına gelen “Son Perde: Ronaldo vs Messi”, kariyerlerininbelki de son uluslararası turnuvalarına çıkan iki efsanenin yolculuğunu yeniden değerlendirme fırsatı sunuyor.

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