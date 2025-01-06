Ruben Amorim: "Daha fazla sinirlenmeliyiz"
Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, Liverpool ile 2-2 berabere biten maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Premier Lig'in 20. haftasında Arne Slot'un ekibi Liverpool ile Ruben Amorim'in yönetimindeki Manchester United 2-2 berabere kaldı.
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Ruben Amorim, "Medyanın beklentileri gördüklerimizden çok farklıydı. Diğer maçlar yüzünden daha da sinirleniyorum, bu yüzden bazı şeyleri anlamak daha da zorlaşıyor. Bu bir sistemle, teknikle ilgili değil, başka bir şeyle ilgili ve bir teknik direktör için bunu anlamak zor" açıklamasını yaptı.
"DAHA FAZLA SİNİRLENMELİYİZ"
Rakip seçmemelerini gerektiğini vurgulayan Portekizli, "Bu bir puan ve bence Newcastle'a karşı oynadığımızdan daha fazla sinirlenmeli ve hayal kırıklığına uğramalıyız. Gerçekten hayal kırıklığına uğramalıyız ve ben de sakinleşip doğru şeyleri söylemeliyim. Zor bir dönemden geçiyoruz. Eğer her gün Liverpool'a karşı oynarsak böyle oynarız ama bunu her rakibe karşı yapmalıyız. Bu durumdan kurtulmak için gerçekten çok iyi mücadele etmemiz gerekiyor" yorumunda bulundu.
"Gerçekten rekabetçiydik, bu ileriye dönük olarak çok önemli bir şey. Performans için mutluyum, sonuçtan memnun değilim ama diğer maçlar için gerçekten çok kızgınım."
AMORIM'IN PERFORMANSI
Ruben Amorim, United ile çıktığı 12 maçta 1.17 puan ortalaması yakaladı.
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