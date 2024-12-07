Ruben Amorim'den Jose Mourinho itirafı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinde Manchester United'ın Teknik Direktörü Ruben Amorim, Jose Mourinho hakkında açıklamalarda bulundu.

Ruben Amorim'den Jose Mourinho itirafı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.12.2024 - 16:21

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili bir itirafta bulundu.

En büyük ilham kaynağı olan teknik direktör sorulan Amorim, bu soruya, "Jose Mourinho. Kendisi en çok şey öğrendiğim teknik direktör değil ama bana en çok ilham veren teknik direktör Mourinho" yanıtını verdi.

Portekizli teknik adam, Manchester United'da Mourinho döneminde staj yapmıştı.

MOURINHO MESAJ GÖNDERDİ

Manchester United'ın başına geçtiği ilk dönemde Mourinho'nun kendisine mesaj attığını söyleyen Amorim, "Jose Mourinho bana Manchester United'ın harika insanlarla dolu büyük bir kulüp olduğunu söylediği bir mesaj gönderdi. O haklı, hala bu kulüp böyle" şeklinde konuşmuştu.

'PORTEKİZLİ TEKNİK DİREKTÖRLERDE ETKİSİ VAR'

39 yaşındaki teknik adam ayrıca, o dönem, "Jose Mourinho'nun sadece benim değil bütün Portekizli teknik direktörler üzerinde etkisi vardır. Ama ben farklıyım. O Avrupa şampiyonuydu ama ben değilim. Farklı bir dönemde farklı biriyim. Şu an için doğru kişi benim. Yeni bir takım kuruyoruz. Oyuncularıma burada farklı bir şeyler öğretmeyi umuyorum" demişti.


Etiketler: #Ruben Amorim #jose mourinho #fenerbahçe #manchester united

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