Ruben Amorim ile anlaşmıştı: Manchester United'dan Ruud van Nistelrooy kararı!
Teknik direktörlük görevine Ruben Amorim'i getiren İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Ruud van Nistelrooy ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Teknik direktörlüğe Ruben Amorim'i getiren Manchester United'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı.
Sezona Erik ten Hag'ın yardımcısı olarak başlayan ve ten Hag'ın görevden ayrılmasının ardından geçici teknik direktör olarak görev yapan Ruud van Nistelrooy, kulüpten ayrıldı.
Ruben Amorim
AMORIM EKİBİNDE İSTEMİYOR İDDİASI
The Athletic'in haberine göre; Manchester United, bu kararı Ruben Amorim'in van Nistelrooy'un teknik ekibinde istememesi sebebiyle aldı.
Manchester United ise van Nistelrooy'un görevden ayrıldığını doğrularken, "Ruud bir Manchester United efsanesidir ve her zaman öyle kalacaktır" ifadelerini kullandı.
Ruud van Nistelrooy, Manchester United'da geçici teknik direktör olarak görev yaptığı 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik istatistikleri yakalamıştı.
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