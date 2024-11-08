Manchester United, 380 gün sonra Avrupa'da kazandı
Manchester United, Amad Diallo'nun 2 golüyle PAOK'u yendi ve Avrupa'da 380 gün sonra kazandı.
UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında Manchester United ile PAOK karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester United 2-0'lık skorla kazandı.
Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 50 ve 77. dakikalarda Amad Diallo kaydetti.
Avrupa'da 380 gün sonra kazanan Manchester United, puanını 6'ya çıkardı. PAOK ise 4. maçında 3. kez yenilerek 1 puanda kaldı.
Manchester United, gelecek hafta Bodo/Glimt'i ağırlayacak. PAOK ise Rigas Skola deplasmanına gidecek.
Etiketler: #manchester united #PAOK #uefa avrupa ligi
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