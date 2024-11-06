Viktor Gyökeres hat-trick yaptı: Manchester City deplasmanda bozguna uğradı!
Ruben Amorim yönetimindeki Sporting Lizbon, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında kendi sahasında ağırladığı Manchester City'yi 4-1 mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Manchester City, deplasmanda Sporting ile karşılaştı. Jose Alvalade Stadı'nda oynanan maçı Sporting 4-1 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 38, 49 ve 80. dakikalarda Viktor Gyökeres, 46. dakikada Araujo kaydetti. Manchester City'nin golü 4. dakikada Phil Foden'dan geldi.
GYÖKERES'TEN 5 GOL
Sporting'in yıldız ismi Viktor Gyökeres, Şampiyonlar Ligi'ndeki 5. golünü kaydetti. Viktor Gyökeres, 2024 yılında 70 gole doğrudan katkı yaptı. İsveçli oyuncu çıktığı 51 maçta 53 gol, 17 asistlik performans sergiledi.
ERLING HAALAND PENALTI KAÇIRDI
Manchester City'de Erling Haaland, 69. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi.
SPORTING, AMORIM'E VEDA ETTİ
Sporting taraftarları Manchester United ile anlaşan teknik direktörleri Ruben Amorim'e veda etti.
Inter ile berabere kaldıktan sonra Bratislava ve Sparta Prag'ı mağlup eden Manchester, bu sezon Devler Ligi'ndeki ilk yenilgisini aldı. Sporting ise 3. galibiyetine ulaştı.
Sporting, bu galibiyetle puanını 10'a çıkardı. Pep Guardiola'nın öğrencileri ise 7 puanda kaldı.
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