Ruben Amorim: 'Slimani, planlarım arasında yok!'

12 Mayıs 2022 Perşembe, 17:56

Sporting Teknik Direktörü Ruben Amorim, takıma devre arasında geri dönen Islam Slimani ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"BU KONU BENİM İÇİN KAPANDI"

Portekizli genç teknik direktör, açıklamasında, Slimani konusunun kendisi için kapandığını söyledi. Amorim, "Slimani, gelecek sezonki planlarım arasında yok ve bu konu benim için kapandı. Bu konuyla ilgili Slimani ve yönetim arasında görüşme olacak" ifadelerini kullandı.

4 GOL, 1 ASİST

Devre arasında Fransa Ligi ekibi Lyon'dan Sporting'e imza atan 33 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar Portekiz temsilcisinde 9 maçta süre aldı. Slimani bu maçlarda, 4 gol, bir asistlik bir performans ortaya koydu.

FENERBAHÇE'DE OYNADI

Cezayirli futbolcu, kariyerinde 2018-2019 sezonunda Süper Lig ekibi Fenerbahçe forması da giymişti.