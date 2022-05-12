Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Devamlı iyi oynayarak gitmez

12 Mayıs 2022 Perşembe, 13:49

TSYD Trabzon Şubesi tarafından düzenlenen davete katılan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, basın mensupları ile kahvaltıda bir araya geldi. Samimi bir toplantı gerçekleştiren Abdullah Avcı, soruları yanıtladı. İşte Avcı’nın açıklamalarından satır başları;

”Sene içinde yoğun akış içinde birlikte olamıyoruz, destekleriniz için size teşekkür ediyorum. Siz de farkındasınız, bir organizasyonu oluşturmaya çalışırken bir sene sonrasının planlarını yapmaya başladık. Transferlerin belli olmadığı bir süreçten sezon başı kampını 3 ay evvelden yapmıştık. Erken yol almak sezona iyi başlamak rakipleri fazla yaklaştırmadan, değişik oyunları oynayarak bazen savunma bazen hücum bazen geçiş yaparak, mekanizmalarda değişiklikler yaşadık. 2 sol bek kullanmak zorunda kaldık, orta sahada Marek'i kaybettik. Savunmanın çok değişkenlikleri oldu. Organizasyon bizi oyun kalitesi düşük olsa da ayakta tuttu. Bu şehrin kodlarında bu var, daha iyi hale getirebilmek için daha büyük organizasyonlara ihtiyacı var. Uluslararası arenaya gidebilmek için organizasyonlara ihtiyacımız var.”

"BU İŞ PROFESYONELLER TARAFINDAN YAPILMALI"

“Teknik adam olarak aslında, dünyada organizasyonları sağlıklı bir şekilde yapılıyor. Ben bu işin tamamen profesyoneller tarafından yapılmasını düşünüyorum. İşlerin tamamen profesyoneller üzerinden olması gerektiğini düşünenler tarafındayım. Burası da büyük bir camia, büyük bir hedefe her zaman ihtiyaç var. Altyapı organizasyonu, eğitim amaçlı yatırım, pilot takım, genç oyuncuların kullanımı kuralların nasıl gideceği 7+3 mü 8+4 mü? Bunun belli olmadığı. İzlemenin beslenmesine kadar, kullandığı yağa kadar geliştirecek olması için antrenman sahanın zeminine kadar. statta oynuyorum antrenman zeminin de öyle olması lazım. Ertuğrul Bey ile paylaştım, hepsi bir anda olmaz ama zaman içerisinde olacaktır, organizasyonu geliştirmek buraya daha sürekliliği olan katkılar sağlar.”

"TRABZONSPOR’UN GENETİĞİNDE…"

Bordo-mavili camia ile ilgili konuşan Abdullah Avcı “Trabzonspor’un genetiğinde yarışmak vardır. Hazırlık dahil kazanmak ister. Trabzonspor’a geldiğimde analiz yapıp transferleri gerçekleştirdik. Bir teknik analizdi bu yaptığım analiz. Güçlü ve güçsüz yanlarını gördük. Buna oyuncu grubu çok sağlıklı cevaplar verdi. Adım adım yukarı çıkan bir Trabzonspor takımı oluşturduk” dedi.

"SENEYE BÖYLE OLACAĞININ GARANTİSİ YOK"

“Bu şehrin çok büyük enerjisi var, bunu pozitife çevirmek istiyorum. taraftarımız sene başından beri çok önemli destekler verdi saha içinde cevap vermeye çalıştık. Kimseyle kavga etmeyen herkese saygı gösteren kültürü oluşturmamız gerekiyor Dışarıdaki senaryo ne olursa olsun güçlü oyuncularla oynayan takımı yaratmalıyız. Nereye sürüklenecek bilmiyorsun, kadro üzerinden doğru dokunuşlar yapıp daha doğru sonuçlar almalıyız. Seneye böyle olacağının garantisi yok, kavganın değil saygının içinde kalıp yolumuza devam etmek istiyoruz.”

"BÜTÜN PROGRAMLARIMIZI YAPMIŞTIK"

İyi bir çalışma ile başarıya ulaştıklarını söyleyen Avcı “Bu ligi tanıyan bir teknik adam olarak ligin ve Trabzonspor’un nelere ihtiyacı olduğunun tespitlerini yaparak yola çıktık. Takımların kamp yerleri belli olmadan biz 3 ay kala bütün programlarımızı yapmıştık. Bu erken yol alma, sezona iyi başlamak ve ligin büyük bir bölümünde rakibine fazla yakınlaştırmadan Trabzonspor’u bu konuma getirdik. Çok mekanizmalarda sakatlıklar yaşadık. Sezon için birçok bölgede sıkıntılarımız oldu” ifadelerini kullandı.

"AVRUPA İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Trabzonspor’un daha büyük hedeflere ulaşması gerektiğini söyleyen Abdullah Avcı “Marek’i 2.5 ay kaybettik ama organizasyon, oyun kalitesi düşük de olsa bizi ayakta tuttu. Şampiyonluk bir sonuç ama ondan sonraki yarış daha da büyümemizi gerektiriyor. Daha çok uluslararası maçlara gidebilmemiz için buranın daha büyük bir organizasyona ihtiyacı var. Trabzon’u daha büyük hedeflere ulaştırabilmek için daha iyi organize olmamız gerekiyor. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Şampiyonluk bir sonuç ama şampiyon olduktan sonra hedeflere giden, Avrupa’da yarışan bir hale gelmek için daha büyük bir organizasyona ihtiyacımız var” dedi.

M.CITY, LIVERPOOL, B. MÜNİH ÖRNEĞİ

Son dönemde düşüş yaşadıklarının hatırlatılması üzerine Abdullah Avcı “Bir takım devamlı iyi oynayarak gitmez. Bunu Liverpool’da da Manchester City’de de görüyoruz. Bayern-Stuttgart maçında yüzde 70 Stuttgart oynuyordu. Bu şehir bunu kabul eder mi? Ama şampiyonluk böyle bir şey değil. Güncel oyunda Trabzon gibi oynamak, başka bir şey olmalı” açıklamasını yaptı.

"NWAKEME’NİN KALMASINDAN YANAYIM"

“Herkes şu anda çok mutlu. Nasıl bir duygu yaşadığımızı da bilmiyorum. Yorgunum ve daha farkında bile değilim. Cumartesi günü taraftarımızla birlikte daha net bir şekilde hissedeceğim. Altay maçında da taraftarlarımızın desteklerini, hayran kaldığımız, daha iyi hissettiren kutlamalarını görmek istiyoruz.”

Nwakaeme’nin takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili gelen soru üzerine Avcı şu ifadeleri kullandı; “Çok seviyorum onu. Devam etmesinden yana olduğunu, o da ben de devam etmek istiyorum dedi. Bundan sonrasını başkan, yönetim kurulu arasında gelişecek. Süreç zaten yönetim kurulu ile Tony arasında devam ediyor.”