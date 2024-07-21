Rui Costa'dan Joao Neves için açıklama

Yayınlanma: 21.07.2024 - 09:42

Güncelleme: 21.07.2024 - 09:42

Benfica Başkanı Rui Costa, Joao Neves hakkında konuştu.

Joao Neves için teklif aldıklarını doğrulayan Rui Costa, "Joao Neves için bir teklif var doğru. Hiçbir zaman 'Onu sadece 120 milyon Euro'ya satarım' demedim. Görüşüyoruz" dedi.

19 yaşındaki orta saha oyuncusuyla Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in yakından ilgilendiği biliniyor.

Portekizli yıldız, geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla çıktığı 55 maçta 3 gol 2 asistlik performans göstermişti.