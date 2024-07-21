Rui Costa'dan Joao Neves için açıklama

Benfica Başkanı Rui Costa, takımın genç yıldızı Joao Neves'in geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.07.2024 - 09:42
Rui Costa'dan Joao Neves için açıklama
Abone Ol google-news

Benfica Başkanı Rui Costa, Joao Neves hakkında konuştu. 

Joao Neves için teklif aldıklarını doğrulayan Rui Costa, "Joao Neves için bir teklif var doğru. Hiçbir zaman 'Onu sadece 120 milyon Euro'ya satarım' demedim. Görüşüyoruz" dedi.

19 yaşındaki orta saha oyuncusuyla Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in yakından ilgilendiği biliniyor. 

Portekizli yıldız, geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla çıktığı 55 maçta 3 gol 2 asistlik performans göstermişti.


Joao Neves haberleri Benfica haberleri Rui Costa haberleri

İlgili Haberler

Orkun Kökçü'nün golü Benfica'ya yetmedi!

Orkun Kökçü'nün golü Benfica'ya yetmedi!
Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Benfica'dan Angel Di Maria açıklaması!

Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Benfica'dan Angel Di Maria açıklaması!
Benfica'dan Orkun Kökçü kararı!

Benfica'dan Orkun Kökçü kararı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler