Benfica'dan Orkun Kökçü kararı!

Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'nın, sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Rafa'nın yerini Orkun Kökçü ile dolduracağı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2024 - 14:04
Benfica'dan Orkun Kökçü kararı!
Abone Ol google-news

Sezon sonunda yıldız oyuncusu Rafa Silva ile yollarını ayırmayı planlayan Benfica, Rafa'nın yerine transfer yapmayacak ve yerini Orkun Kökçü dolduracak.

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre; Orkun Kökçü gelecek sezon, sırtında taşıdığı 10 numaranın gerçek anlamda sahibi olacak ve Rafa'nın hücumdaki rolünü üstlenecek.

Habere göre; Orkun'un yeni görevi için bu sezondan hazırlıklara başlayan Benfica teknik heyeti, yıldız oyunucunun oynamaktan daha fazla keyif aldığı 10 numara pozisyonunda görev vermeye başladı bile.

23 yaşındaki milli futbolcu bu sezon Benfica formasıyla çıktığı 40 maçta 5 gol 11 asistlik performans gösterdi.

Benfica, Orkun Kökçü'yü sezon başında 25 milyon Euro karşılığında Feyenoord'dan transfer etmişti.


orkun kökçü haberleri Benfica haberleri rafa silva haberleri

İlgili Haberler

Orkun Kökçü attı, Benfica deplasmanda kazandı

Orkun Kökçü attı, Benfica deplasmanda kazandı
Orkun Kökçü attı, Benfica evinde kazandı

Orkun Kökçü attı, Benfica evinde kazandı
Orkun Kökçü geri döndü: Sporting Lizbon son dakikada 3 puanı aldı!

Orkun Kökçü geri döndü: Sporting Lizbon son dakikada 3 puanı aldı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Listesini sır gibi saklıyor: Galatasaray'da Dursun Özbek'e sürpriz rakip!

Listesini sır gibi saklıyor: Galatasaray'da Dursun Özbek'e sürpriz rakip!
Uzmanlar uyardı! Baharın çocuklara sürprizi: Beşinci hastalık

Uzmanlar uyardı! Baharın çocuklara sürprizi: Beşinci hastalık
Datça'da hasat sona eriyor: 2 bin dekarda üretildi, 17 TL'ye satılıyor

Datça'da hasat sona eriyor: 2 bin dekarda üretildi, 17 TL'ye satılıyor
Günlük burç yorumları: 4 Mayıs 2024 Cumartesi Boğa burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 4 Mayıs 2024 Cumartesi Boğa burcu yorumu
CEV Şampiyonlar Ligi'nin en iyi takımına Türkiye damgası

CEV Şampiyonlar Ligi'nin en iyi takımına Türkiye damgası
4 Mayıs 2024 Cumartesi günlük burç yorumları: Yıldızlar bugün ne diyor?

4 Mayıs 2024 Cumartesi günlük burç yorumları: Yıldızlar bugün ne diyor?
'Allah' adını açık artırmaya çıkardılar

'Allah' adını açık artırmaya çıkardılar
Aslı Hünel ile Gelin Evi’nde haftanın 5. yarışmacısı Beren gelin kaç puan aldı? Gelin Evi 3 Mayıs 2024 Cuma kim kazandı?

Aslı Hünel ile Gelin Evi’nde haftanın 5. yarışmacısı Beren gelin kaç puan aldı? Gelin Evi 3 Mayıs 2024 Cuma kim kazandı?