Benfica'dan Orkun Kökçü kararı!

Yayınlanma: 03.05.2024 - 14:04

Güncelleme: 03.05.2024 - 14:09

Sezon sonunda yıldız oyuncusu Rafa Silva ile yollarını ayırmayı planlayan Benfica, Rafa'nın yerine transfer yapmayacak ve yerini Orkun Kökçü dolduracak.

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre; Orkun Kökçü gelecek sezon, sırtında taşıdığı 10 numaranın gerçek anlamda sahibi olacak ve Rafa'nın hücumdaki rolünü üstlenecek.

Habere göre; Orkun'un yeni görevi için bu sezondan hazırlıklara başlayan Benfica teknik heyeti, yıldız oyunucunun oynamaktan daha fazla keyif aldığı 10 numara pozisyonunda görev vermeye başladı bile.

23 yaşındaki milli futbolcu bu sezon Benfica formasıyla çıktığı 40 maçta 5 gol 11 asistlik performans gösterdi.

Benfica, Orkun Kökçü'yü sezon başında 25 milyon Euro karşılığında Feyenoord'dan transfer etmişti.