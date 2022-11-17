Rus futbolcu Artem Dzyuba'dan ayrılık sonrası ilk açıklama

Süper Lig ekibi Adana Demirspor ile yolları ayıran Rus golcü Artem Dzyuba, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Dzyuba, yaptığı paylaşımda, "Sakin ve huzurlu bir şekilde yollarımızı ayırdık. 18 yaşında bir futbolcu değilim, oturup maç izlemek bana yakışmaz" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
17 Kasım 2022 Perşembe, 18:22
Rus futbolcu Artem Dzyuba'dan ayrılık sonrası ilk açıklama
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Adana Demirspor ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden Artem Dzyuba, sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Artem Dzyuba, "Öncelikle Adana Demirspor'a, yönetime, başkana minnettarım. Sakin ve huzurlu bir şekilde yollarımızı ayırdık. Dengeli bir karardı. 18 yaşında bir futbolcu değilim, oturup maç izlemek bana yakışmaz" dedi.

"TÜRKİYE MUTLULUK VERİCİYDİ"

"Hala büyük hırslarım var ve hala keyif alırken oynamak istiyorum" diyen Rus golcü, "Türkiye, ilginç bir deneyimdi, bazen acı verici... Birçok insanla tanıştım. Takımda gerçekten harika bir atmosfer vardı. Orada olmak gerçekten mutluluk vericiydi" ifadelerini kullandı.

Dzyuba, son olarak tüm teklifleri dinleyeceğini ve futbol oynamaya devam edeceğini söyledi.

Adana Demirspor forması altında 5 maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol attı.


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