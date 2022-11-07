Adana Demirspor’da Artem Dzyuba ile yollar ayrıldı
Süper Lig'de üst sıralarda yer alan Adana Demirspor, sezon başında kadrosuna kattığı Artem Dzyuba ile yollarını ayırdı.
Adana Demirspor’da sezon başında transfer edilen Rus forvet Artem Dzyuba’nın sözleşmesi feshedildi. Rus golcü, mavi lacivertli ekipte bugüne kadar 5 maça çıkıp 1 gol attı.
Süper Lig’in dikkat çeken ekiplerinden Adana Demirspor’dan ayrılık haberi geldi. Zenit’ten ayrılan, ardından sezon başında Adana Demirspor ile 1+1 yıllık sözleşmeye imza atan Rus forvet Artem Dzyuba’nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.
Bugüne kadar mavi lacivertli ekipte 5 maça çıkan Dzyuba, ligde sadece Fenerbahçe’ye gol atma başarısı gösterdi.
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