Adana Demirspor’da Artem Dzyuba ile yollar ayrıldı

Süper Lig'de üst sıralarda yer alan Adana Demirspor, sezon başında kadrosuna kattığı Artem Dzyuba ile yollarını ayırdı.

DHA
07 Kasım 2022 Pazartesi, 10:32
Adana Demirspor’da Artem Dzyuba ile yollar ayrıldı
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Adana Demirspor’da sezon başında transfer edilen Rus forvet Artem Dzyuba’nın sözleşmesi feshedildi. Rus golcü, mavi lacivertli ekipte bugüne kadar 5 maça çıkıp 1 gol attı.

Süper Lig’in dikkat çeken ekiplerinden Adana Demirspor’dan ayrılık haberi geldi. Zenit’ten ayrılan, ardından sezon başında Adana Demirspor ile 1+1 yıllık sözleşmeye imza atan Rus forvet Artem Dzyuba’nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Bugüne kadar mavi lacivertli ekipte 5 maça çıkan Dzyuba, ligde sadece Fenerbahçe’ye gol atma başarısı gösterdi. 

 


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