Süper Lig'de flaş iddia: Adana Demirspor'da yol ayrımı
Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Rus golcü Artem Dzyuba ile yollarını ayırdığı ileri sürüldü.
Süper Lig'in iddialı takımlarından Adana Demirspor'da flaş bir gelişme yaşandı.
Rus gazeteci Ivan Karpov'un haberine göre; Sezon başında Zenit'ten ayrılan tecrübeli golcü Artem Dzyuba'yı kadrosuna katan Adana ekibi ile Rus oyuncu arasındaki sözleşmenin sona erdirildiği belirtildi.
Dzyuba'nın temsilcilerinden Leonid Goldman ise henüz resmi olarak açıklanmayan ayrılık için sorulan soruları yanıtsız bıraktı.
Artem Dzyuba, bu sezon Adana Demirspor formasıyla çıktığı 5 resmi maçta 1 gol kaydetti.
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