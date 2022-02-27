Rus tenisçi Rublev, Dubai Açık'ta şampiyon oldu
Rus tenisçi Andrey Rublev, Dubai Açık Turnuvası'nda şampiyon oldu. 24 yaşındaki Andrey Rublev, yarı final maçının ardından verdiği "Savaşa hayır" mesajıyla dikkat çekmişti.
Rus tenisçi Andrey Rublev, Dubai Açık Turnuvası'nda şampiyon oldu.
Rublev, toplam 3 milyon dolar para ödüllü sert zemin turnuvasının finalinde, Novak Djokovic'i eleyerek dikkatlerine üzerine çeken Çek Jiri Vesely ile karşılaştı.
Rakibini 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup eden Rublev, kariyerinin 10. şampiyonluğuna ulaştı.
Tek erkeklerde dünya klasmanının 7 numarası Rublev, yarı finalde Polonyalı Hubert Hurkacz'ı 2-1 yendiği maçın ardından kameranın önüne yerleştirilen cama yazdığı "Savaşa hayır, lütfen" mesajıyla gündeme gelmişti.
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