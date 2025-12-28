Cumhuriyet Gazetesi Logo
Russell Westbrook, Magic Johnson'ı geride bıraktı

Russell Westbrook, Magic Johnson'ı geride bıraktı

28.12.2025 10:53:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Russell Westbrook, Magic Johnson'ı geride bıraktı

Sacramento Kings'in Dallas Mavericks'i 113-107 yendiği maçta Russell Westbrook, NBA tarihinin en çok asist yapan oyuncuları listesinde Magic Johnson'ı geçerek 7. sıraya yükseldi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Sacramento Kings, Dallas Mavericks'i 113-107 yendi.

Golden 1 Center'da Mavericks'i ağırlayan Kings, Russell Westbrook'un 21 sayı, 5 ribaunt, 9 asist, 1 top çalmalık katkısıyla sezonun 8. galibiyetini aldı.

Normal sezon kariyerinde 10 bin 149 asiste ulaşan Westbrook, NBA tarihinin en çok asist yapan oyuncuları listesinde Magic Johnson'ı (10 bin 141) geçerek 7. sıraya yükseldi.

Ayrıca normal sezonlarda 2 bin top çalmaya ulaşan Westbrook, bu alanda ise 14. basamakta yer aldı.

Kings'te Keon Ellis 21 ve Maxime Raynaud 19 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Bu sezon 21. mağlubiyetini yaşayan Mavericks'te Cooper Flagg 23 ve PJ Washington 17 sayı üretti.

MAGİC, JOKİC'İN "TRİPLE-DOUBLE"INA RAĞMEN KAZANDI

Orlando Magic, Kia Center'da ağırladığı Denver Nuggets'ı Nikola Jokic'in "triple-double" performansına rağmen 127-126 mağlup etti.

Doğu Konferansı 4'üncüsü Magic'te Anthony Black 38 ve Desmond Bane 24 sayıyla sezonun 18. galibiyetinde önemli rol oynadı.

Jokic'in 34 sayı, 21 ribaunt, 12 asistlik "triple-double" performansı, Batı Konferansı 3'üncüsü Nuggets'ın 9. mağlubiyetini önleyemedi. Konuk ekipte Jamal Murray 24, Tim Hardaway Jr ise 20 sayı kaydetti.

İlgili Konular: #dallas mavericks #Sacramento Kings #Russell Westbrook

İlgili Haberler

NBA All-Star oylaması başladı! Alperen Şengün ve Adem Bona yarışıyor...
NBA All-Star oylaması başladı! Alperen Şengün ve Adem Bona yarışıyor... Milli oyuncular Alperen Şengün ile Adem Bona'nın da yer aldığı Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) All-Star oylaması başladı.
Sarunas Jasikevicius'tan NBA tepkisi! 'Sahip olduğumuz şeyleri kaybetmememizi umuyorum'
Sarunas Jasikevicius'tan NBA tepkisi! 'Sahip olduğumuz şeyleri kaybetmememizi umuyorum' Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, NBA Avrupa projesini tepki gösterdi. Jasikevicius, "NBA finansal olarak ne kadar güçlü olursa olsun, Avrupa'ya girişi ne kadar gerçekçi olursa olsun, sahip olduğumuz şeyleri kaybetmememizi umuyorum" dedi.
52 yıl sonra bir ilk: NBA Kupası'nda şampiyon New York Knicks!
52 yıl sonra bir ilk: NBA Kupası'nda şampiyon New York Knicks! Amerikan Basketbol Ligi ekiplerinden New York Knicks, NBA Kupası'nda San Antonio Spurs'ü mağlup ederek 52 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı.