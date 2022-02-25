Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abramovich'in kızı Sofia Abramovich, Putin'i çok sert hedef aldı
Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abramovich'in kızı Sofia Abramovich, babasının İngiltere'den gelen yaptırımlardan kaçmasının ardından işgal nedeniyle Rus lideri hedef aldı. Öte yandan Bloomberg, Abramovich'in Chelsea'yi satmak için girişimlere başladığını iddia etti.
Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından İngiltere’nin yaptırımlar açıklaması ve Chelsea’nin Rus milyarderi Roman Abramovich’in ülkeye girişinin fiilen yasaklanması futbol kamuoyunun en önemli maddelerinden biri haline geldi.
Yaşananların ardından Abramovich’in kızı Sofia, Ukrayna’yı işgal ettiği için Rus lider Vladimir Putin’i eleştiren bir paylaşımda bulundu.
"EN BÜYÜK VE BAŞARILI YALAN"
Zamanının çoğunu Londra’da geçiren 27 yaşındaki Sofia Abramovich, Instagram’da Rus lideri tehlike işaretiyle gösteren bir görseli paylaşarak “Kremlin’in propagandasının en büyük ve başarılı yalanı, çoğu Rus’un Putin’in yanında olduğudur” ifadelerini kullandı.
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