Rusya'dan Barış Alper Yılmaz'a kanca
Rusya Premier Lig ekiplerinden Krylya Sovetov'un sportif direktörü Sergey Komilenko, Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz hakkında açıklamalarıyla gündeme geldi.
Bir süredir Krylya Sovetov'un Barış Alper Yılmaz'ın peşinde olduğu konuşulurken Rus ekibinin sportif direktörü, Galatasaray'la Barış Alper için görüşme halinde olduklarını açıkladı.
Fanatik'in aktardığına göre; Championat'a konuşan Kornilenko, "Galatasaray ile Barış Alper Yılmaz'ın transferi konusunda görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Çok zor ama konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.
Daha önce Championat'a konuşan genç futbolcunun menajeri Tuncay Maldan da Krylya Sovetov'un ilgisinden bahsetmiş fakat görüşmelerin pek olumlu gitmediğini aktarmıştı.
İlk aşamada Krylya Sovetov'un Barış Alper Yılmaz'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği fakat bu talebe Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un sıcak bakmadığı iddia edilmekteydi.
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