Ryan Babel: 'Ajax zor anlar yaşar'
Hollanda futbolunun eski yıldızlarından Ryan Babel, Ajax-Beşiktaş maçını Hollanda basınına değerlendirdi.
Hollanda futbolunun eski yıldızlarından Ryan Babel, Ajax-Beşiktaş maçını Hollanda basınına yorumladı.
Ryan Babel yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Gedson Fernandes'i iki yıl önce Ajax'a önerdim çünkü oraya çok iyi uyum sağlayacağını düşünüyordum. O artık Beşiktaş'ta ve çok önemli bir oyuncu. Beşiktaş'ın ön tarafta çok sayıda yaratıcı oyuncusu var. Aynı zamanda Gedson gibi öne çıkan istikrarlı orta saha oyuncularına sahip."
"BEŞİKTAŞ'IN DEZAVANTAJI"
"Van Bronckhorst ileride çok fazla baskı kurup defans oyuncularından önde dizilmelerini istiyor. İleriye baskı yaparak oyunu çok kompakt tutmak istiyorlar ama Beşiktaş savunma arkasında çok fazla alan bırakıyor. Merkez savunma oyuncuları çok hızlı değil dolayısıyla Ajax, bu fırsattan yararlanabilir. Ajax'ın kendi sahasında oynaması onlar için avantaj."
"TÜRKİYE'DE BAŞKA OLURDU"
"Ajax, Beşiktaş'a karşı zor anlar yaşayabilir. İlk 15 dakika Ajax için çok önemli olacak. Bu maç Türkiye'de oynansa hikayesi çok başka olurdu."
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