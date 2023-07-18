Ryan Babel yurttaşın sesi oldu: Ekonomiye isyan etti!

Yayınlanma: 18.07.2023 - 11:00

Güncelleme: 18.07.2023 - 11:01

Türkiye'de Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından Eyüpspor'da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Ryan Babel, sosyal medya hesabından ev kirası ve Türk Lirası ile ilgili paylaşımlar yaptı.

"TÜRK LİRASI NE OLACAK?"

Hollandalı futbolcu Ryan Babel, Türk Lirası'nın dolar karşısında değer kaybetmesine ilişkin, "2013 yılında Türkiye'ye geldiğimde 1 Dolar, 2.6 Türk Lirası civarındaydı. Bugün 1 Dolar, 26 Türk Lirası'ndan fazla. Türk parası çok büyük değer kaybetti. 10 yıl sonra Türk Lirası ne durumda olacak?" ifadelerini kullandı.

Ryan Babel

"KİRAMA %100 ZAM YAPILDI!"

Kira artışları hakkında da paylaşım yapan 36 yaşındaki futbolcu, "Ev sahibim, kira ücretime %100 zam yaptı. Türkiye'deki ev sahipleri, Türk Lirası'ndaki düşüş nedeniyle kira ücretlerini çılgınca arttırmaktan başka çareleri kalmadı" dedi.

Ryan Babel'in Türk ekonomisi hakkındaki paylaşımları sosyal medyada gündem oldu.