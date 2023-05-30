Galatasaray'ın eski yıldızı Ryan Babel'den destek mesajı
Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Hollandalı futbolcu Ryan Babel, sarı-kırmızılı takımın Ankaragücü ile oynayacağı maç için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Galatasaray'ın eski oyuncusu Ryan Babel, kritik maç öncesi bir paylaşımda bulundu.
Ryan Babel
ESKİ TAKIMINI UNUTMADI
Hollandalı oyuncu sosyal medya hesabından Galatasaray'ın Ankaragücü maçı öncesi, "İyi şanslar Galatasaray" ifadelerini kullandı.
Sarı-kırmızılı takım, Ankaragücü maçını kazanması halinde şampiyonluğa ulaşacak.
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