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Galatasaray'ın eski yıldızı Ryan Babel'den destek mesajı

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Hollandalı futbolcu Ryan Babel, sarı-kırmızılı takımın Ankaragücü ile oynayacağı maç için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.05.2023 - 19:22
Galatasaray'ın eski yıldızı Ryan Babel'den destek mesajı
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Galatasaray'ın eski oyuncusu Ryan Babel, kritik maç öncesi bir paylaşımda bulundu.

Ryan Babel

ESKİ TAKIMINI UNUTMADI

Hollandalı oyuncu sosyal medya hesabından Galatasaray'ın Ankaragücü maçı öncesi, "İyi şanslar Galatasaray" ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı takım, Ankaragücü maçını kazanması halinde şampiyonluğa ulaşacak.


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