Ryan Babel'den Fatih Terim'e gönderme!

26 Eylül 2022 Pazartesi, 16:08

Kadrosunu Mertens, Icardi ve Mata gibi yıldızlarla güçlendiren Galatasaray, Babel ve Feghouli gibi geçtiğimiz sezon taraftarın tepkisini toplayan oyuncularla yollarını ayırmıştı. Sarı-kırmızılıların yollarını ayırdığı Ryan Babel, 1. Lig'de oynayan Eyüpspor ile anlaşmış ve kulübe imza atmıştı.

Hollandalı oyuncu, Galatasaray'da yaşadıklarını Vole'ye anlattı.

Derbilere dair konuşan Babel, "Tarihte Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinin daha nefretle geçtiğini görebiliyoruz. Ancak Galatasaray'da oynadığım Fenerbahçe maçları adil oyunun hakim olduğu maçlar olmuştu. Beşiktaş'ta oynadığım Fenerbahçe maçları daha nefret doluydu" dedi.

Fatih Terim hakkında konuşan Hollandalı oyuncu, ''Fatih Terim ayrıldığı zaman çok üzgün bir ortam vardı, gidiş şekli sebebiyle herkes çok üzülmüştü. Beklenmeyen bir ayrılıktı. Sezonun ortasında oyuncularından ayrılmak hoş bir durum çıkarmaz. Fatih Terim'in başarılarını tartışacak değiliz. Fatih Terim döneminde 3 yıldır şampiyon olamayan bir Galatasaray vardı ve günün sonunda kimse kulübün kendisinden büyük değil. Geçen sezon Galatasaray için yeterince iyi olmayan ve kabul edilemez bir durum vardı. Kimse bu durumu kurtaramazdı'' ifadelerini kullandı.

"MERTENS'İN ALDIĞI MAAŞ ÇOK KOMİK"

Galatasaray'ı yeni transferleri hakkında konuşan Babel, ''Bu isimlerin çoğu büyük isimler ve kariyere sahip oyuncular. İyi transferler olduğunu gördüm. Daha önce izlemediğim oyuncular da vardı. Oynadıklarını gördükten sonra memnun kaldığımı söyleyebilirim. Galatasaray'ın iyi kadrosu var. Bu durum benim için komik. Geçen sene takımda bulunan yaşlı oyuncuları gönderme düşüncesi vardı. Babel, Faghouli ve Falcao gibi oyuncuları gönderip genç oyuncu almak istiyorlardı. Mertens geldi ve benimle aynı yaşta. Benden daha fazla para alıyor. Kimse de ses çıkarmıyor. Bu çok komik durum..." diye konuştu.

"KULÜBÜN NET BİR VİZYONU YOK"

Kulübün ne istediğini tam olarak bilmediğini gösteriyor. Net bir vizyon, planı olmadığını gösteriyor. Günden güne değişen günü birlik kararlar aldıklarını gösteriyor. Bu şekilde yönetilen yerler uzun süreli başarı elde etmekte zorlanır. Bu sene başarı elde edilse bile gelecek sezon ne olacak? Galatasaray'ın geçmişte olan 5 yıllık kadrosuna baktığımız zaman bambaşka kadro görürüz. Bir takım böyle inşaa edilemez" dedi.

"TORRENT ÇALIŞTIĞIM EN İYİ HOCAYDI"

Babel, Domenec Torrent için "Torrent, yapısallık anlamında Türkiye'de çalıştığım en iyi hocaydı. Net bir insandı ve size gelip, 'Senden bunu yapmanı istiyorum, yapamazsan oynamazsın' diyordu. Torrent, şu anki Galatasaray'da daha iyi iş çıkarabilirdi" cümlelerini kullandı.